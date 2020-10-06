Хворий на коронавірус президент США Дональд Трамп несподівано повернувся в Білий дім після трьох днів лікування у госпіталі.

Він також записав відеозвернення, знявши маску на балконі Білого дому.

– Не дозволяйте коронавірусу домінувати, не бійтеся. Ви переможете його, у нас найкраще медичне обладнання, найкращі ліки. Я знаю, що є ризик, небезпека, але це нормально. Мені вже краще, – сказав Трамп.

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LIVE: NBC News Special Report: President Trump leaves Walter Reed medical center https://t.co/0VGDZHt774 — NBC News (@NBCNews) October 5, 2020

Перед випискою він також написав у Twitter, що почувається дійсно добре – краще, ніж 20 років тому.

Коронавірус у Трампа

Президент США Дональд Трамп 2 жовтря дізнався, що у нього коронавірус. Позитивний результат тесту також виявився у його дружини Меланії.

У п’ятницю його привезли до військового госпіталю імені Уолтера Ріда у Вашингтоні, а вже у понеділок Трамп шокував американців рішенням залишити лікарню, щоб подякувати прихильникам, які зібралися під її стінами. Він проїхав повз них на авто, помахавши з вікна.

А потім записав відеозвернення, заявивши, що почувається нормально, тому готовий повернутися до передвиборної кампанії.