Прем’єр-міністр Киргизстану Кубатбек Боронов подав у відставку на тлі другого дня протестів у країні.

Парламент країни відразу проголосував за призначення Садира Жапарова новим очільником уряду.

Кубатбек Боронов очолив Кабмін 17 червня 2020 року. Перед тим він був міністром надзвичайних ситуацій та першим віце-прем’єр-міністром.

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Протести в Киргизстані

5 жовтня спалахнули протести в Киргизстані через попередні результати парламентських виборів.

На них перемогло дві провладні партії. Представники 11 опозиційних партій вийшли на вулиці Бішкека з протестами. Мітинги переросли у бійки з поліцією, постраждало до півтисячі людей.

Силовики проти активістів застосували газ і світлошумові гранати. У відповідь летіли коктейлі Молотова і каміння.

Вночі демонстранти захопили парламент та адміністрацію президента. Вимагали звільнення екс-президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва. Наступного дня його відпустили із СІЗО.