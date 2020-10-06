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Факти / Світ

Путін готовий надати Україні російську вакцину від Covid-19

Президент РФ Володимир Путін не відкидає можливість доправлення російської вакцини проти коронавірусу до України.

Очільник країни вважає, що для цього необхідно домовитися з офіційним Києвом.

Таку тезу він озвучив під час зустрічі з українським політиком, членом партії ОПЗЖ Віктором Медведчуком, який 6 жовтня вирішив провідати Путіна.

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Водночас Медведчук заявив, що вже зробив вакцинування російською речовиною. Він розхвалив вакцину Путіна.

Російська вакцина проти коронавірусу

У серпні РФ заявила про створення першої у світі вакцини проти коронавірусу.

Однак світ обережно сприйняв досягнення країни у цій сфері.

Представники ВООЗ розпочали вести переговори з керівництвом країни. Пізніше стало відомо, що речовина, розроблена російськими науковцями, спровокувала вироблення організмом антитіл.

Джерело: ТАСС

Фото: Dreamstime

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