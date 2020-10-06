Президент РФ Володимир Путін не відкидає можливість доправлення російської вакцини проти коронавірусу до України.
Очільник країни вважає, що для цього необхідно домовитися з офіційним Києвом.
Таку тезу він озвучив під час зустрічі з українським політиком, членом партії ОПЗЖ Віктором Медведчуком, який 6 жовтня вирішив провідати Путіна.
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Водночас Медведчук заявив, що вже зробив вакцинування російською речовиною. Він розхвалив вакцину Путіна.
Російська вакцина проти коронавірусу
У серпні РФ заявила про створення першої у світі вакцини проти коронавірусу.
Однак світ обережно сприйняв досягнення країни у цій сфері.
Представники ВООЗ розпочали вести переговори з керівництвом країни. Пізніше стало відомо, що речовина, розроблена російськими науковцями, спровокувала вироблення організмом антитіл.