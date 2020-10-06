Понад 320 тис. людей на планеті захворіли за добу на коронавірус станом на 6 жовтня. Статистика Covid-19 у світі свідчить про те, що загальна кількість інфікованих сягнула 35 396 981.

Жертвами коронавірусу за час пандемії стали 1 042 679 осіб.

Побороли новий вірус вже 24 645 642 пацієнти.

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Де найбільше хворих на Covid-19:

США – 7 454 943;

Індія – 6 623 815;

Бразилія – ​​4 915 289;

Росія – 1 219 796;

Колумбія – 862 158.

Дуже близькі до п’ятого місця Перу та Іспанія, де 828 169 і 813 412 інфікованих відповідно.

Україна перебуває на 25 місці. За даним статистики, у нас 236 329 хворих.

Країни-антилідери за кількістю летальних випадків:

США – 210 155;

Бразилія – ​​146 352;

Індія – 102 685;

Мексика – 81 877;

Велика Британія – 42 459.

Карантин у світі

Президента США Дональда Трампа після трьох днів лікування від коронавірусу виписали з військового госпіталю імені Уолтера Ріда.

Від спілкування з журналістами він відмовився, але в соцмережі написав, що почувається краще, ніж 20 років тому.

А в Іспанії з 6 жовтня частково обмежили в’їзд і виїзд у ще два міста, де високий зріст зараження коронавірусом. Йдеться про Леон і Паленсію.

Його жителям дозволено залишати населений пункт лише з поважних причин – робота, навчання, візит до лікаря тощо.

Бари і ресторани закриватимуься раніше, а кількість відвідувачів зменшили вдвічі.

Коронавірус у світі 5 жовтня

Станом на 5 жовтня хворих на коронавірус у світі було 35 075 423 людини.

За день померли більше 4 тис. пацієнтів з Covid-19, а з початку пандемії – 1 036 095.