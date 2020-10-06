У Європі зростає втома від пандемії коронавірусу – ВООЗ

Втома від пандемії коронавірусу серед населення в Європі подекуди сягнула понад 60% серед опитаних.

Таку цифри озвучив директор Європейського відділення ВООЗ Ганс Клюге, посилаючись на дані опитувань, які проводили у 27 європейських країнах.

Він пояснив, що громадяни пішли на величезні жертви, щоб перемогти Covid-19, тому зараз все більше людей почуваються апатичними, демотивованими і втомленими.

Читайте: Статистика бреше: ВООЗ назвала кількість інфікованих коронавірусом

На думку Клюге, щоб протистояти високому рівню втоми, влада повинна прислухатися до громадськості і шукати разом з нею відповіді, щоб продовжувати боротьбу з пандемією.

Також він наголосив, що потрібно розвивати нові способи соціальної взаємодії між родичами, зокрема віртуальні.

Напередодні ВООЗ дала рекомендації щодо сповільнення поширення коронавірусу в Україні. Зокрема, потрібно визначити центри найбільшого розповсюдження та кількості інфікованих, інформувати про ризики та підвищувати загальну обізнаність щодо превентивних заходів.

Джерело: ВООЗ