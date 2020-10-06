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Факти / Світ

Уряд Фінляндії очолить підліток, проте лише на один день

У Фінляндії на один день прем’єр-міністром країни стане дівчинка підліток.

Санна Марін поступиться своєю посадою 16-річній активістці Ааві Мурто з нагоди Міжнародного дня дівчат від ООН, який відзначають 11 жовтня.

Уряд Фінляндії очолить підліток, проте лише на один день

Ініціатива проходитиме у межах програми Girls Takeoverя, яка покликана гендерній рівності.

Читайте: Шанс для жінок на місцевих виборах 2020 та стереотипи в Раді – інтерв’ю Іонової

– Під час заходу Марін та Мурто обговорять роль Фінляндії на міжнародній арені: що може зробити Фінляндія для покращення можливостей дівчат використовувати та розвивати технології у всьому світі. Окрім того, Марін та Мурто обговорюватимуть питання переслідування дівчат в інтернеті, зазначили у прес-службі фінського уряду.

Також у дівчинки уже є план заходів на цей день: зустріч з міністром співробітництва у галузі розвитку та зовнішньої торгівлі, канцлером юстиції та одним із депутатів парламенту.

Рівні права та рівні можливості

Одна з провідних політиків віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк в інтерв’ю Фактам ICTV розповіла, як відбуватимуться вибори на місцях і чи складно буде жінкам отримати підтримку виборця.

Джерело: Уряд Фінляндії

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