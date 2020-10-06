ВООЗ дала рекомендації щодо сповільнення поширення коронавірусу в Україні

Всесвітня організація охорони здоров’я прогнозує в Україні збільшення випадків коронавірусу до 5 тис. на добу.

Керівник офісу ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт повідомив, як організація рекомендує зменшити поширення Covid-19.

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За їхніми даними, сповільнити поширення коронавірусної інфекції допоможе розрив ланцюга передачі вірусу. Для цього потрібно визначити центри найбільшого розповсюдження та кількості інфікованих, інформувати про ризики та підвищувати загальну обізнаність щодо превентивних заходів під час пандемії коронавірусу.

Раніше Ярно Хабіхт зазначав, що в Україні кількість нових випадків коронавірусу може зрости до 9 тис. на добу.

Коронавірус в Україні

Станом на 6 жовтня в Україні зафіксували 4 348 нових випадків коронавірусу. Загалом виявили 234 584 хворих українців.

Загалом у країні 4 520 людей померли через ускладнення, які викликав коронавірус. За останню добу зафіксували 90 летальних випадків, а одужали – 103 401 пацієнт.

Найбільша кількість зафіксована у Києві – 25 091, Львівській області – 21 494, Харківській – 21 451, Чернівецькій – 15 444.