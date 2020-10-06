Вибори в США: чи ефективні дебати і що про них думають американці

Перші дебати між кандидатами у президенти США Дональдом Трампом і Джо Байденом відбулися 29 вересня. Та інакше як жахом мало хто міг їх назвати.

Кандидати постійно перекрикували та звинувачували один одного. Дійшло до того, що навіть модератору довелося підвищити голос.

За цим всім спостерігали мільйони американців, багато з яких досі вирішують, за кого віддати свій голос.

Проте цього разу вони можуть зіграти не настільки значну роль у формуванні громадської думки щодо Трампа та Байдена.

Чи ефективні дебати

Ще два тури дебатів мають відбутися протягом наступних тижнів. Вони призначені на 15 та 22 жовтня, та ще не відомо, чи не перенесуть їх через захворювання Трампа на Covid-19.

До них, зазвичай, прикута увага всього світу, та громадянам США може бути байдуже.

Доцент кафедри політології Університету штату Мічиган Корвін Смідт заявив, що у сучасному світі дебати майже не впливають на рішення громадян. Особливо, коли вони проводяться на пізній стадії передвиборчої кампанії.

– Ми не бачимо, щоб люди змінювали своєї думки (щодо кандидатів, – Ред.) під час перебігу передвиборчої кампанії, адже обидві партії мають сильну підтримку з боку своїх прихильників. Багато виборців, які ще не визначилися, за кого голосуватимуть, не звертають уваги на дебати, – каже Смідт.

Водночас, протягом років американські екзи-поли показували, що дебати можуть стати “вирішальним словом” у тому, за якого кандидата віддадуть голос громадяни.

За словами професора журналістики Університету штату Мічиган Роберта Юна, дебати дають змогу виборцям зрозуміти ключові позиції кандидатів з різних питань, їхній план дій на президентський термін.

– Проте варто враховувати, що передвиборча кампанія підходить до завершення і багато людей вже визначилися, за кого голосуватимуть. Деякі виборці навіть почали голосувати, – каже Юн.

Тобто чим ближче вибори, тем менше успіху матимуть кандидати під час дебатів. Тоді для чого їх проводити, окрім спроби отримати підтримку від невеличкої кількості людей, які ще не визначилися з вибором?

На думку Смідта, вони можуть стати чудовою нагодою для того, щоб зібрати кошти та надихнути своїх прихильників.

А це значно збільшує шанс, що вони не “просплять” день виборів та проголосують за свого обранця.

Та все більше жителів Сполучених Штатів кажуть про те, що звертають увагу на дебати, щоб підживити впевненість у кандидаті, а не змінити про нього думку.

Що мені ті дебати

Звичайно, американці чудово бачать, які нині є настрої у суспільстві та констатують, що ніхто не збирається змінювати свою думку.

– Люди, які збираються переобрати чинного президента, не бажають слухати жодних аргументів на користь його опонента. Те саме стосується й прихильників іншого кандидата. І це попри ситуацію з імпічментом, пандемію, расові перипетії тощо, – розповідає житель Детройту Майкл.

Йдеться не лише про передвиборчу кампанію загалом, а й про дебати.

Більшість громадян США кажуть про те, що не змінили думку про Байдена чи Трампа після першого раунду дебатів.

– Мені здається, що мало хто ще не визначився, за кого голосуватиме на виборах. Мені не подобається дивитися дебати, адже на них кандидати не відповідають на запитання, а використовують їх, щоб довести свою точку зору. Вони не вплинуть на мою думку, – каже громадянка США Кім.

Далеко не всі американці збираються пройти повз дебати. Багато хто дивитиметься словесну баталію між Трампом і Байденом.

Вони хочуть почути, що кожен з кандидатів зробить для Сполучених Штатів. Та цікавість до процесу не обов’язково означає, що громадяни змінять свою думку після перегляду.

– Я з нетерпінням чекаю на дебати. Дуже цікаво, що кандидати скажуть про справи, які впливають на життя кожного. Та я не знаю, наскільки сильно зміниться моя думка, адже я “залізний” прихильник чинного президента, – висловлює свою думку Роберт.

Але навіть серед прихильників кандидатів знаходяться ті, хто готовий змінити свою думку. Та для цього потрібно торкатися справді значущих проблем, а не лише намагатися втоптати свого опонента у бруд.

– Думаю, що дебати, так чи інакше, вплинуть на мій вибір. Чи проявиться це моєю прихильністю до одного з кандидатів, чи тим, що я під іншим кутом дивитимусь на обох – інше питання. Дебати матимуть вплив і мають відбуватися, – каже американець Кайл.

Загалом, напрошується висновок, що дебати США не потрібні. Адже мало хто готовий реально вислухати пропозиції політиків щодо змін в країні.

Та й після перших дебатів складається враження, що й кандидати не бажають вести конструктивну розмову.

А втім, для перемоги на виборах достатньо різниці в один голос. Тому необхідно користуватися усіма доступними механізмами для переконання у тому, що “я кращий”. Та якщо публічна дискусія не спрацьовує, то що ж дасть результат?

В пошуках нових голосів

Підтримку на виборах допомагає здобути і звична агітація. Тобто за допомогою політичної реклами на телебаченні, соцмережах, зустрічей з виборцями можна було б спробувати отримати голоси тих, хто ще не визначився.

Найбільшу роль у цьому процесі відіграватиме те, яке повідомлення намагаються донести кандидати до виборців. Чи це спроба Байдена очорнити Трампа, чи вийти на конструктивний діалог з людьми, чи порушити тему, якої уникає опонент – варіантів безліч.

– У 2016 році багато було зосереджено на особі Дональда Трампа, замість завдань, які він ставить. Цього року ми бачимо, що Байден зосередився на конкретних проблемах, які можуть бути неприємними для обговорення чинним президентом, – вважає Смідт.

Враховуючи те, як працює виборча система у США, зосередження на загальнонаціональних проблемах може бути недостатньо.

Кожному штату “болить” щось своє. Звичайно, якщо запропонувати вирішення проблеми, то в очах жителів ти виглядатимеш краще. Можна помітити, що обидва кандидати у президенти усвідомлюють необхідність такого підходу.

Не можна забувати, що у виборчу кампанію вніс свої корективи й коронавірус. Масових зустрічей з громадянами поменшає, але необхідність у пошуку голосів не зникне.

Тому може значно зрости роль соцмереж, в яких відбувається так званий прямий контакт кампанії з виборцем.

– Важливою частиною політичної кампанії є прямий контакт з виборцем, наприклад, коли по домівках розсилають флаєри. Та через пандемію коронавірусу неможлива масовість цих акцій.

Соціальні мережі – це той інструмент, за допомогою якого багато років інформація про кандидата чи партію поступає напряму до людини, а не проходить через фільтри ЗМІ. А під час пандемії вони є можливістю ще й безпечно доносити повідомлення, – висловлює думку професор Юн.

Через розділеність нації передвиборчі дебати грають все меншу роль. А тих, хто не визначився, краще переманювати на свою сторону конкретними діями, а не гарними обіцянками.

Особливо цьому сприяла пандемія коронавірусу, яка лише збільшила невдоволення політсилою, до якої належить кожен кандидат.

Та якщо “забетонування” думок не припиниться, то виборці закриватимуть очі на аргументи, що, врешті-решт, може призвести до розчарування у виборі. Буде це через рік, чи через чотири – вже зовсім інше питання.

Владислав Бомбела

Ольга Читайло