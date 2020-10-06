Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини
Вибори президента Білорусі закінчилися масовими акціями протесту, оскільки народ вважає результати сфальсифікованими та вимагає чесного перерахунку голосів.
За результатами ЦВК, Олександр Лукашенко начебто набрав 80,1% голосів, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,12%.
Це стало головною причиною початку масових демонстрацій і затримань мирних білорусів.
Під час протестів було затримано понад 7 тис. мітингувальників.
Світлана Тихановська створила Координаційну раду та готується перейняти обов’язки президента.
Олександр Лукашенко відмовився вести переговори з опозиційною Координаційною радою.
23 вересня Лукашенко провів таємну інавгурацію, що викликало нову хвилю протестів у Білорусі.
Литва вирішила відкликати свого посла в Білорусі для консультацій.
Також відомо, що Вільнюс вдасться до адекватних дзеркальних заходів, якщо Мінськ як і раніше наполягатиме на скороченні дипперсоналу.
У Могильовському державному університеті ім. Кулешова заборонили брати участь в масових заходах на території університету, якщо вони не узгоджені з адміністрацією.
Користуватися незареєстрованою символікою студентам теж не можна.
Кількох послів країн ЄС відкличуть для консультацій з Білорусії. Про це повідомив глава МЗС Польщі Збігнєв Рау.
– Разом з Європейською службою зовнішніх дій і країнами ЄС було ухвалене рішення відкликати для консультацій частину послів, акредитованих в Білорусі.
Рау подякував ЄС за солідарність з Польщею і Литвою, яка 5 жовтня оголосила, що відкликає свого посла.
Міністр не уточнив, які саме країни Євросоюзу відкличуть своїх представників, коли це буде зроблено і чи входить Польща в число цих країн.
Білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська хоче зустрітись з президентом Росії Володимиром Путіним.
Про це вона розповіла на зустрічі з представниками білоруської діаспори в Берліні.
Вона відповіла, що зустріч з Путіним, дозволила б їй зрозуміти, чому він підтримує Лукашенко.
29 вересня Тихановська зустрічалася з президентом Франції Еммануелем Макроном. Вони говорили про проведення нових виборів глави Білорусі.
Джерело: Пул Первой
Міліція Мінська затримала двох людей, які під час акції протесту 4 жовтня пошкодили водомет внутрішніх військ.
Затримані – 27-річний житель Столінського району Мінська, який вирвав гідронасоси у водометі, а 26-річний мінчанин закидав спецтехніку камінням.
Джерело: Пресс-секретарь МВД Беларуси
У Мінську на марш вийшли пенсіонери. Вони скандували: Йди геть і Свободу нашим онукам. Потім жінки вишикувалися в ланцюг на Жовтневій площі.
Фото: Наша Нива
За інформацією ЗМІ, враховуючи 317 затриманих учасників акцій протесту в неділю, 4 жовтня, і затримань минулого тижня, всього в Білорусі за час президентської кампанії затримали 13 550 людей.
Наша Нива отримала цю цифру, додавши інформацію Міністерства внутрішніх справ за окремі дні від початку протестів. Коли МВС дані не публікувало, враховувалась кількість затриманих, яку публікували правозахисники.
У Гродно 13-річній дівчинці під час затримання потрапив перцевий газ в обличчя. Згодом її відпустили, а у міліції повідомили, що газ щодо неповнолітньої не застосовувався – він застосовувався щодо її вітчима, який в цей час чинив опір співробітникам міліції.
Правозахисники повідомили, що під час акцій протесту 4 жовтня затримали 224 людини. Затримували людей у Мінську, Бобруйську, Жодіно, Гродно, Вітебську.
Під час традиційної недільної акції протесту ЗМІ нарахували понад 100 тис. учасників. Точну оцінку дати важко, оскільки колони були різної щільності і простягалися на кілька кілометрів. Але демонстрантів 4 жовтня було явно більше, ніж минулої неділі, 27 вересня.