Вибори в США: Байден про можливе скасування дебатів з Трампом

Кандидат від демократичних сил на виборах в США Джо Байден натякнув на можливе перенесення дати проведення дебатів з президентом Дональдом Трампом.
Причина такого рішення Байдена – Дональд Трамп, ймовірно, все ще “може хворіти на коронавірус”.
Дебати заплановано на наступний четвер, 15 жовтня.
Окрім запитань модератора, також в другому турі очікуються запитання від незалежної аудиторії.
Коронавірус у Дональда Трампа
Про те, що президент США Дональд Трамп заразився коронавірусом, стало відомо 2 жовтня.
Політика госпіталізували до Національного військово-медичного центру Волтера Рінда, де він пробув до 5 жовтня.
Вже 6 жовтня Трамп повідомив, що стан його здоров’я у нормі, а сам він із нетерпінням чекає на дебати з Байденом.
Того ж дня у Білому домі офіційно підтвердили, що президент США не має жодних симптомів коронавірусу.
Джерело: FOX News