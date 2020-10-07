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Через Covid-19? Байден натякнув на скасування другого туру дебатів з Трампом

Кандидат від демократичних сил на виборах в США Джо Байден натякнув на можливе перенесення дати проведення дебатів з президентом Дональдом Трампом.

Причина такого рішення Байдена – Дональд Трамп, ймовірно, все ще “може хворіти на коронавірус”.

Вибори в США: Байден про можливе скасування дебатів з Трампом

Дебати заплановано на наступний четвер, 15 жовтня.

Окрім запитань модератора, також в другому турі очікуються запитання від незалежної аудиторії.

Коронавірус у Дональда Трампа

Про те, що президент США Дональд Трамп заразився коронавірусом, стало відомо 2 жовтня.

Політика госпіталізували до Національного військово-медичного центру Волтера Рінда, де він пробув до 5 жовтня.

Вже 6 жовтня Трамп повідомив, що стан його здоров’я у нормі, а сам він із нетерпінням чекає на дебати з Байденом.

Того ж дня у Білому домі офіційно підтвердили, що президент США не має жодних симптомів коронавірусу.

Джерело: FOX News

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