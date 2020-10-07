За даними Університету Джона Гопкінса, від моменту початку пандемії коронавірусом заразилося 35 686 133 осіб в усьому світі.

Станом на 5.23 середи вірус забрав життя 1 047 838 осіб у всьому світі.

Епіцентром вірусу залишаються США, де було підтверджено 7 497 847 випадків Covid-19.

На сьогоднішній день 210 852 людини померли в цій країні після позитивного результату тесту на коронавірус.

За кількістю випадків коронавірусу за США йдуть Індія (6 685 082), Бразилія (4 927 235), Росія (1 231 277) і Колумбія (869 808).

Україна перебуває на 25 місці за числом інфікувань у світі (240 811 випадків коронавірусу станом на 6 жовтня).

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Коронавірус у світі – докладно

Цієї зими в США може загинути від коронавірусу до 400 тис. осіб, якщо американці не виконуватимуть протиепідемічних рекомендацій, попередив головний імунолог країни доктор Ентоні Фаучі.

Бари, ресторани і магазини в столиці Німеччини Берліні будуть закриті з 23.00 до 6.00, починаючи з суботи. Таке рішення ухвалила влада міста у вівторок у зв’язку з різким зростанням числа коронавірусних інфекцій в декількох районах. Обмежувальні заходи діятимуть як мінімум до 31 жовтня.