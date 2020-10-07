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Литва змінила правила самоізоляції під час в’їзду до країни

Литва змінила правила в’їзду до країни для іноземців.

Згідно з новим рішенням уряду, на самоізоляції необхідно перебувати лише громадянам держав, де рівень захворюваності на коронавірус вище на 10%, ніж у Литві.

Однак це правило не стосується третіх країн, вони оцінюватимуться окремо.

Читайте: Литва спростила правила в’їзду до країни під час карантину

До цього у Литві діяло правило, що самоізоляцію необхідно проходити громадянам усіх країн, де рівень захворюваності становить понад 25 випадків на 100 тис. населення.

Правила в’їзду до України

Український уряд з 29 вересня змінив правила в’їзду до України під час дії обмежувальних заходів.

Іноземці можуть перетнути кордон лише за наявності страхового поліса.

Документ повинен бути виданий українською компанією або іноземною з представництвом в Україні.

Джерело: Delfi

Фото: Dreamstime

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