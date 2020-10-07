У Міністерстві внутрішньої безпеки США готуються до того, що Росія буде найбільше поширювати фейки та дезінформацію на території США. Це пов’язано з передвиборчою кампанією та самими виборами, що відбудуться 3 листопада.

– Головна мета Москви – посилити своє становище у світі за рахунок послаблення США саме через поширення дезінформації у суспільстві та підрив західних демократичних процесів, – кажуть у міністерстві.

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Американське відомство не сумнівається у тому, що Росія спробує дезінформувати виборців, починаючи передвиборчою кампанією і закінчуючи виборами.

МВБ також зазначило потенційні загрози для національної безпеки США. Це Китай, Ірак та пандемія коронавірусу.

Росія втручалася у вибори 2016 року – Сенат США

Спроби втручання Росії у вибори США вже були у 2016 році. Тоді проходили виборчі перегони між Дональдом Трампом та Хіларі Клінтон. Невідомі зламали сервери Демократичної партії США і електронну пошту голови кампанії Хілларі Клінтон.

На основі розслідувань Сенат США повідомили, що саме Росія причетна до цієї справи. Російські дезінформатори зі сторінок соціальних мереж впливали на громадську думку.

Два роки тому США обвинуватили 12 росіян у причетності до втручання у вибори 2016 року. Їх звинуватили у зломі серверів комітету Демократичної партії США.