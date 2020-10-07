Трамп не має симптомів коронавірусу – лікар президента США

У мережу виклали довідку про стан здоров’я Дональда Трампа. У нього відсутні будь-які симптоми коронавірусу,
Відповідний документ оприлюднила 6 жовтня речниця Білого дому Кейлі Макенані.
– Команда лікарів президента зустрілася з ним у резиденції. Він провів спокійну першу ніч вдома, і сьогодні не повідомляв про будь-які симптоми, – йдеться у документі.
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A Tuesday afternoon update from President @realDonaldTrump’s physician: pic.twitter.com/A8CiutMPbw
— Kayleigh McEnany (@PressSec) October 6, 2020
Життєві показники президента США залишаються стабільними, рівень насиченості легень киснем – 95-97%.
Трамп почувається добре.
Covid-19 у Трампа
Коронавірус негативно вплине на виборчу кампанію Дональда Трампа, вважають експерти.
Після перших передвиборчих дебатів в США більшість американців віддають перевагу кандидату від Демократичної партії Джо Байдену. Його підтримують 54% опитаних, а чинного президента Дональда Трампа – 41%.
Вибори президента США заплановані на 3 листопада.
Джерело: Kayleigh McEnany