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Трамп не має симптомів коронавірусу – лікар президента США

У мережу виклали довідку про стан здоров’я Дональда Трампа.  У нього відсутні будь-які симптоми коронавірусу,

Відповідний документ оприлюднила 6 жовтня речниця Білого дому Кейлі Макенані.

– Команда лікарів президента зустрілася з ним у резиденції. Він провів спокійну першу ніч вдома, і сьогодні не повідомляв про будь-які симптоми, – йдеться у документі.

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Життєві показники президента США залишаються стабільними, рівень насиченості легень киснем – 95-97%.

Трамп почувається добре.

Covid-19 у Трампа

Коронавірус негативно вплине на виборчу кампанію Дональда Трампа, вважають експерти.

Після перших передвиборчих дебатів в США більшість американців віддають перевагу кандидату від Демократичної партії Джо Байдену. Його підтримують 54% опитаних, а чинного президента Дональда Трампа – 41%.

Вибори президента США заплановані на 3 листопада.

Джерело: Kayleigh McEnany

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