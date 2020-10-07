У крові президента США Дональда Трампа виявили антитіла до коронавірусу.
При цьому у нього так і не з’явилися характерні для хвороби симптоми, йдеться у звіті президентського лікаря Шона Конлі.
– У нього немає температури понад чотири доби, немає симптомів понад добу, – йдеться у звіті.
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A Wednesday update from President @realDonaldTrump’s physician: pic.twitter.com/IEn3Clv9yg
— Kayleigh McEnany (@PressSec) October 7, 2020
Covid-19 у Трампа
2 жовтня президент США Дональд Трамп захворів на коронавірус. Вірус виявили і у його дружини Меланії.
Коронавірус негативно вплине на виборчу кампанію Дональда Трампа, вважають експерти.
Вибори президента США заплановані на 3 листопада.
Джерело: Kayleigh McEnany