У крові президента США Дональда Трампа виявили антитіла до коронавірусу.

При цьому у нього так і не з’явилися характерні для хвороби симптоми, йдеться у звіті президентського лікаря Шона Конлі.

– У нього немає температури понад чотири доби, немає симптомів понад добу, – йдеться у звіті.

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Covid-19 у Трампа

2 жовтня президент США Дональд Трамп захворів на коронавірус. Вірус виявили і у його дружини Меланії.

Коронавірус негативно вплине на виборчу кампанію Дональда Трампа, вважають експерти.

Вибори президента США заплановані на 3 листопада.