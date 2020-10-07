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Факти / Світ / Росія

З днем народження, Путін. Чоловік з таким плакатом підпалив себе у Санкт-Петербурзі

У Санкт-Петербурзі чоловік вчинив самопідпал тримаючи плакат З днем ​​народження, пане президенте.

Очевидці встигли загасити самогубцю – у нього обгоріла голова та плечі.

Чоловік підпалив себе у знак протесту, стверджують місцеві ЗМІ. Перед самоспаленням він кричав про день народження президента Росії Володимира Путіна і подарунок.

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День народження Путіна

7 жовтня президент РФ Володимир Путін відзначає своє 68-річчя.

В інтерв’ю до дати Путін заявив, що не хоче розповідати журналістам про родину та онуків, тому що це питання безпеки.

Джерело: Вaza

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