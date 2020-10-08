Дебати кандидатів у віце-президенти США – головне

Дебати кандидатів на пост віце-президента США – республіканця Майкла Пенса і демократа Камали Харріс пройшли куди достойніше ніж дебати Трампа і Байдена.

На початку опоненти спокійно говорили по дві хвилини, не перебиваючи один одного, але в кінці все одно почали зупиняти співрозмовника.

Модератору Сьюзан Пейдж постійно доводилося переривати то одного, то іншого і передавати слово опоненту.

Через коронавірус суперники не обмінялися взаємними привітаннями перед початком теледебатів.

Коронавірус у США

Першою темою обговорення став коронавірус в США. Демократ звинуватила адміністрацію Дональда Трампа в тому, що вона не впоралася з пандемією.

– Це найбільший провал, – сказала Харріс.

Однак від питання, чи збирається кандидат в президенти Джо Байден вводити карантин, вона ухилилася, хоч і відзначила, що у демократів хоча б є план виходу з ситуації, на відміну від Трампа і його команди.

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Пенс, у свою чергу, заявив, що Трамп все зробив своєчасно, закривши в’їзд з КНР, і тим самим “купив безцінний час для найбільшої мобілізації з Другої світової війни”.

– У нас буде вакцина менш, ніж за рік. У нас є 5 компаній, які перебувають на третій стадії випробувань вакцини. Зараз розробляються десятки мільйонів доз. У нас буде вакцина до кінця року, – зауважив Пенс.

Також Камала Харріс повідомила, що готова вакцинуватися від коронавірусу, якщо це буде рекомендацією лікаря, а не Тампа. Пенс на це відповів закликом “не грати в політику і не грати життями людей”.

Податки

Від коронавірусу вони перейшли до обговорення податків, які нібито не виплатив Трамп. Харріс звинуватила президента у непрозорості і задалася питанням, хто є бенефіціаром його боргових зобов’язань на $400 млн.

Пенс парирував – він нагадав, що завдяки бізнесу родини Трампа було створено безліч робочих місць, глава держави до того, як зайняв свій пост полегшив життя працівникам і заодно заплатив десятки мільйонів доларів податків.

Клімат

– Клімат змінюється. Питання – в чому причина і що з цим робити, – заявив Пенс, зазначивши, що Трамп тут цілком на стороні науки.

Він звинуватив демократів у нав’язуванні американцям нової зеленої угоди, яка загрожує забороною видобутку корисних копалин.

Також він додав, що і ураганів в США не більше, ніж 100 років тому, тому Трамп тут явно ні до чого.

Представниця демократів на це заявила, що її кандидат в президенти не збирається забороняти видобуток вуглеводнів методом фрекінга, а буде створювати робочі місця.

Вона проігнорувала чергове питання модератора – чи буде при Байденові реалізована масштабна екологічна реформа.

Раніше вона сама висловлювалася за реформу, однак Байден був проти ініціативи. Але завдяки Байдену, пообіцяла Харріс, до 2050 року будуть досягнуті нульові викиди, що допоможе боротися з екзистенціальної загрозою зміни клімату.

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Росія і Путін

Харріс звинуватила Трампа в довірі до Володимира Путіна. Вона вважає, що він більше вірить російському лідерові, ніж американській розвідці з питань російського втручання.

Вона також пригрозила Росії відповіддю за нагороди за голови американських солдатів в Афганістані.

– Байден з цим розбереться, – сказала демократ.

Судова система

Майк Пенс заявив, що вона має намір заповнити Верховний суд США демократами, додавши бонусні крісла. Він кілька разів вимагав отримати відповідь на це питання, але так і не почув її.

Натомість Харріс дорікнула Пенсові, що негідно зараз призначати нового суддю Верховного суду, адже це повинна зробити уже нова адміністрація.

27 вересня президент США Дональд Трамп представив кандидата на посаду судді Верховного суду. Нею стала 48-річна Ема Коні Барретт.

Байден також закликав Сенат не затверджувати на цю вакансію доти, поки американський народ не обере свого наступного президента і наступний Конгрес.

Посада члена Верховного суду США є довічною. Кандидата висуває президент, далі призначення затверджує Сенат.