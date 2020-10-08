Кількість нових випадків б’є всі рекорди: Європа посилює обмеження через Covid-19

Через стрімке поширення коронавірусу в Європі уряди країн встановлюють нові карантинні обмеження та посилюють покарання за їхнє недотримання.

Станом на вечір 8 вересня до першої десятки країн з найбільшою кількістю хворих увійшли Росія, Іспанія, Франція, Велика Британія, Італія, Німеччина, Україна, Нідерланди, Румунія та Бельгія.

Як зараз європейські країни боряться з небезпечним вірусом, читайте на Фактах ICTV.

Швеція

Наприкінці вересня у Швеції планувалося послабити деякі карантинні обмеження, однак статистика показала, що ще зарано.

Наразі відвідувати концерти та спортивні події можна лише 50 особам одночасно. Уряд країни планував змінити цю кількість на 500.

Чехія

Влада Чехії розпорядилася тимчасово закрити усі культурно-просвітницькі та спортивні заклади.

Середня та старша школи було переведено на змішану форму навчання, що передбачає звичайні та дистанційні уроки.

Чеські ресторани працбватимуть не пізніше, ніж до 20.00.

Італія

Враховуючи гіркий досвід на початку пандемії, влада Італії ввела обов’язкове носіння масок.

У документі сказано, що усі громадяни та гості країни повинні носити маску завжди, навіть на відкритому повітрі, коли знаходяться поруч з іншими людьми, які не є членами родини.

Штраф за відсутність маски чиновники підвищили до €1000.

Бельгія

Щоб зупинити поширення Covid-19, бельгійський уряд пішов на радикальні заходи: на місяць роботу всіх барів та ресторанів було повністю припинено.

Також це стосується пабів, кафе та спортзалів. Однак є виключення – ресторани в Брюсселі продовжувати працювати.

Польща

Влада Польщі, аналогічно до Італії, також запровадила обов’язкове носіння масок, навіть не у громадських місцях.

Прем’єр-міністр Матеуш Моравецький також анонсував, що з 10 жовтня в Польщі відбудуться зміни в освітньому процесі. Ймовірно, учнів та студентів буде повністю або частково переведено на дистанційну форму навчання.