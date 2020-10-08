PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Кількість нових випадків б’є всі рекорди: Європа посилює обмеження через Covid-19

Через стрімке поширення коронавірусу в Європі уряди країн встановлюють нові карантинні обмеження та посилюють покарання за їхнє недотримання.

Станом на вечір 8 вересня до першої десятки країн з найбільшою кількістю хворих увійшли Росія, Іспанія, Франція, Велика Британія, Італія, Німеччина, Україна, Нідерланди, Румунія та Бельгія.

Як зараз європейські країни боряться з небезпечним вірусом, читайте на Фактах ICTV.

Швеція

Кількість нових випадків б’є всі рекорди: Європа посилює обмеження через Covid-19

Наприкінці вересня у Швеції планувалося послабити деякі карантинні обмеження, однак статистика показала, що ще зарано.

Наразі відвідувати концерти та спортивні події можна лише 50 особам одночасно. Уряд країни планував змінити цю кількість на 500.

Чехія

Кількість нових випадків б’є всі рекорди: Європа посилює обмеження через Covid-19

Влада Чехії розпорядилася тимчасово закрити усі культурно-просвітницькі та спортивні заклади.

Середня та старша школи було переведено на змішану форму навчання, що передбачає звичайні та дистанційні уроки.

Чеські ресторани працбватимуть не пізніше, ніж до 20.00.

Італія

Кількість нових випадків б’є всі рекорди: Європа посилює обмеження через Covid-19

Враховуючи гіркий досвід на початку пандемії, влада Італії ввела обов’язкове носіння масок.

У документі сказано, що усі громадяни та гості країни повинні носити маску завжди, навіть на відкритому повітрі, коли знаходяться поруч з іншими людьми, які не є членами родини.

Штраф за відсутність маски чиновники підвищили до €1000.

Бельгія

Кількість нових випадків б’є всі рекорди: Європа посилює обмеження через Covid-19

Щоб зупинити поширення Covid-19, бельгійський уряд пішов на радикальні заходи: на місяць роботу всіх барів та ресторанів було повністю припинено.

Також це стосується пабів, кафе та спортзалів. Однак є виключення – ресторани в Брюсселі продовжувати працювати.

Польща

Кількість нових випадків б’є всі рекорди: Європа посилює обмеження через Covid-19

Влада Польщі, аналогічно до Італії, також запровадила обов’язкове носіння масок, навіть не у громадських місцях.

Прем’єр-міністр Матеуш Моравецький також анонсував, що з 10 жовтня в Польщі відбудуться зміни в освітньому процесі. Ймовірно, учнів та студентів буде повністю або частково переведено на дистанційну форму навчання.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка