Муха сіла на Пенса під час дебатів: команда Байдена підзаробила на мухобійках

Команда Джо Байдена швидко розпродала мухобійку з написом “Правда замість мух”, яку виготовили, надихнувшись вірусним моментом, що трапився на дебатах кандидатів на пост віце-президента США демократа Камали Гарріс і республіканця Майка Пенса.

На сайті кампанії Байдена з’явилася пропозиція про продаж синьої мухобійки, яка “відганяє мух і брехню”. Напис на предметі обігрує фразу “Truth over lies” – “Правда замість брехні”, в якій lies замінили на співзвучне flies, отримавши “Правда замість мух”.

Станом на ранок четверга товар було розпродано.

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Муха втрутилася в дебати Гарріс і Пенса

Під час дебатів між Гарріс і Пенсом на виборах у США, які відбулися 7 жовтня в Юті, муха приземлилася на республіканця і просиділа у нього на голові більше двох хвилин.

Кандидат у президенти від Демократичної партії Джо Байден після дебатів опублікував у Twitter свою фотографію, на якій він тримає мухобійку, і попросив своїх прихильників пожертвувати гроші, щоб допомогти його передвиборній кампанії.

Джерело: The Hill