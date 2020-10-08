У Франції за минулу добу зареєстрували близько 18,7 тис. нових випадків коронавірусу.

МОЗ Франції заявило, що цей показник став найвищим за час пандемії.

У лікарнях Франції за останні 24 години померло 80 осіб, загальна кількість випадків смертей серед пацієнтів з початку пандемії досягла 32,4 тис.

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Префект поліції Парижа Дідьє Лальман оголосив про повернення строгих обмежувальних заходів.

Закриваються танцювальні та ігрові клуби. Всі види ярмарків, конгреси різного роду, цирки та професійні салони заборонені. Припиняється низка видів спортивної діяльності, закриваються спортивні та фітнес-клуби, спортивні зали і басейни, без усунення шкільних уроків фізкультури.

Коронавірус у світі

Кількість інфікованих коронавірусом у світі сягнула 36 068 991. Станом на ранок 8 жовтня за день захворіли ще майже 383 тис. жителів планети.

Жертвами Covid-19 з початку пандемії стали 1 054 537 людей, а одужав 25 127 271 паціент. Тут абсолютний рекордсмен – Індія, де побороли вірус 5 744 693 людини.