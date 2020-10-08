Поліцейського, який ймовірно вбив Джорджа Флойда відпустили під заставу в $1 млн

Колишнього офіцера поліції в Міннеаполісі Дерека Шовіна, звинуваченого у вбивстві афроамериканця Джорджа Флойд, відпустили з в’язниці під заставу в $1 млн.

Шовін був під вартою з кінця травня. Його звинувачують в умисному вбивстві, не спланованому заздалегідь.

У разі доведення вини правоохоронцю загрожує до 40 років позбавлення волі. Судове засідання у справі призначено на 8 березня 2021 року.

Вбивство Джорджа Флойда

25 травня в американському штаті Міннесота поліцейський Дерек Шовін задушив афроамериканця Джорджа Флойда під час затримання.

Справа швидко набула розголосу, оскільки все, що відбувалося, зняв та поширив у мережі випадковий перехожий.

Поліцейський поставив коліно Флойду на шию та притискав до землі, незважаючи на прохання відпустити, оскільки він не міг дихати.

Від недостачі кисню Флойд втратив свідомість і був госпіталізований. У лікарні чоловік помер.

За однією версією, причиною смерті стало удушення, за іншою – смерть Флойда пришвидшило передозування наркотиками.

Смерть Джорджа Флойда стала потужним поштовхом до початку повстань у США, які прокотилися десятками штатів та спричинили хвилю мародерства, руйнування будинків та пам’ятників. Гаслом протестів стала фраза Black Lives Matter.