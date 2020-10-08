PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Помер лауреат Нобелівської премії з хімії Маріо Моліна

Мексиканський вчений Маріо Моліна, який у 1995 році отримав Нобелівську премію з хімії, помер у віці 77 років.

Причина смерті – інфаркт.

Про це повідомив у Twitter Національний автономний університет Мексики (UNAM).

– UNAM з великим сумом повідомляє про відхід з життя доктора наук Маріо Моліни, видатного студента університету, лауреата Нобелівської премії з хімії 1995 року, – йдеться в повідомленні.

 

 

Нобелівську премію з хімії в 1995 році Маріо Моліна отримав спільно з американцем Роуландом Шервудом і нідерландським хіміком Паулем Крутценом за роботи з атмосферної хімії.

Моліна займався дослідженням озонових дір. Він виявив, що хлорфторвуглець руйнує шар озону, що захищає Землю від ультрафіолетового випромінювання.

В результаті виробництво цих речовин заборонили Віденською конвенцією від 1985 року і Монреальським протоколом (1987).

Читайте: За дослідження чорних дір: присуджено Нобелівську премію з фізики

Нобелівська премія з хімії 2020

У 2020 році Нобелівську премію з хімії отримали Еммануель Шарпентьє і Дженніфер Дудна “за розробку методу редагування генома”.

Вони відкрили так звані генетичні ножиці CRISPR/Cas9, за допомогою яких можна змінити ДНК тварин, рослин і мікроорганізмів з надзвичайно високою точністю.

Фото: UNAM

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка