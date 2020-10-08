Мексиканський вчений Маріо Моліна, який у 1995 році отримав Нобелівську премію з хімії, помер у віці 77 років.
Причина смерті – інфаркт.
Про це повідомив у Twitter Національний автономний університет Мексики (UNAM).
– UNAM з великим сумом повідомляє про відхід з життя доктора наук Маріо Моліни, видатного студента університету, лауреата Нобелівської премії з хімії 1995 року, – йдеться в повідомленні.
Gracias por todo lo que le dio a México. ¡Hasta siempre Mario Molina! pic.twitter.com/vdsF16WuBh
— UNAM (@UNAM_MX) October 7, 2020
#BoletínUNAM Fallece Mario Molina, universitario excepcional > https://t.co/6m2zGnSF0I pic.twitter.com/D2gj3WeggJ
— UNAM (@UNAM_MX) October 8, 2020
Нобелівську премію з хімії в 1995 році Маріо Моліна отримав спільно з американцем Роуландом Шервудом і нідерландським хіміком Паулем Крутценом за роботи з атмосферної хімії.
Моліна займався дослідженням озонових дір. Він виявив, що хлорфторвуглець руйнує шар озону, що захищає Землю від ультрафіолетового випромінювання.
В результаті виробництво цих речовин заборонили Віденською конвенцією від 1985 року і Монреальським протоколом (1987).
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Нобелівська премія з хімії 2020
У 2020 році Нобелівську премію з хімії отримали Еммануель Шарпентьє і Дженніфер Дудна “за розробку методу редагування генома”.
Вони відкрили так звані генетичні ножиці CRISPR/Cas9, за допомогою яких можна змінити ДНК тварин, рослин і мікроорганізмів з надзвичайно високою точністю.
Фото: UNAM