Мексиканський вчений Маріо Моліна, який у 1995 році отримав Нобелівську премію з хімії, помер у віці 77 років.

Причина смерті – інфаркт.

Про це повідомив у Twitter Національний автономний університет Мексики (UNAM).

– UNAM з великим сумом повідомляє про відхід з життя доктора наук Маріо Моліни, видатного студента університету, лауреата Нобелівської премії з хімії 1995 року, – йдеться в повідомленні.

Gracias por todo lo que le dio a México. ¡Hasta siempre Mario Molina! pic.twitter.com/vdsF16WuBh — UNAM (@UNAM_MX) October 7, 2020

Нобелівську премію з хімії в 1995 році Маріо Моліна отримав спільно з американцем Роуландом Шервудом і нідерландським хіміком Паулем Крутценом за роботи з атмосферної хімії.

Моліна займався дослідженням озонових дір. Він виявив, що хлорфторвуглець руйнує шар озону, що захищає Землю від ультрафіолетового випромінювання.

В результаті виробництво цих речовин заборонили Віденською конвенцією від 1985 року і Монреальським протоколом (1987).

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Нобелівська премія з хімії 2020

У 2020 році Нобелівську премію з хімії отримали Еммануель Шарпентьє і Дженніфер Дудна “за розробку методу редагування генома”.

Вони відкрили так звані генетичні ножиці CRISPR/Cas9, за допомогою яких можна змінити ДНК тварин, рослин і мікроорганізмів з надзвичайно високою точністю.

Фото: UNAM