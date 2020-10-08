Президент США Дональд Трамп заявив, що завдяки препарату регенерон вилікувався від коронавірусу.

– Я почувався зле, через деякий час мені дали регенерон. Давали й інші ліки, але ці були ключовими. Це було неймовірно, я одразу почувався значно краще, – розповів Дональд Трамп.

Що таке регенерон

Препарат компанії Regeneron Pharmaceuticals – це своєрідний коктейль антитіл REGN-COV2. Для коктейля науковці використали два види антитіл, після чого масштабували їх і перетворили в ліки.

Важливо розуміти, що це не вакцина — суміш антитіл не надає постійного захисту від хвороби, але створює певний пасивний імунітет від Covid-19 та полегшує перебіг хвороби.

– Ми створили унікальний антивірусний коктейль із антитіл, які мають потенціал як запобігати коронавірусній інфекції, так і лікувати її, а ще випереджати “вивільнення” вірусу, що є важливою засторогою у світлі нинішньої глобальної пандемії, — зазначив глава Regeneron Джордж Янкопоулос.

На виготовлення цього препарату МОЗ США виділило $450 млн компанії Regeneron Pharmaceuticals.

Що за компанія виготовляє препарат

Regeneron Pharmaceuticals, є провідною науковою біофармацевтичної компанією, заснованою в 1988 році і базується у штаті Нью-Йорк.

Фармацевтичний гігант винаходить, розробляє і виробляє лікарські препарати для лікування низки серйозних захворювань: очних захворювань, колоректального раку і рідкісних запальних захворювань.

Коронавірус у Трампа

Дональд Трамп захворів на коронавірус 2 жовтня. Тестування підтвердило вірус у нього і його дружини Меланії Трамп.

Спочатку очільник країни планував продовжувати працювати, але пізніше його госпіталізували до лікарні. 6 жовтня Трампа вже виписали з госпіталю.