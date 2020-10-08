Очільник США Дональд Трамп розповів про ліки, які допомогли йому побороти коронавірус.

За його словами, препарат регенерон (коктейль з антитіл, розроблений Regeneron Pharmaceuticals, США) став ключовими ліками, після яких він почувався ліпше.

– Я почувався зле, через деякий час мені дали регенерон. Давали й інші ліки, але ці були ключовими. Це було неймовірно, я почувався значно ліпше одразу ж, – розповів Дональд Трамп.

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Президент США планує дозволити використовувати цей препарат для лікування хворих на коронавірус. Його передадуть до лікарень, він буде безкоштовним.

A MESSAGE FROM THE PRESIDENT! pic.twitter.com/uhLIcknAjT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020

Коронавірус у Трампа

Дональд Трамп захворів на коронавірус 2 жовтня. Тестування підтвердило вірус у нього і його дружини Меланії Трамп.

Спочатку очільник країни планував продовжувати працювати, але пізніше його госпіталізували до лікарні.

6 жовтня Трампа вже виписали з госпіталю.