Кількість інфікованих коронавірусом у світі сягнула 36 068 991. Станом на ранок 8 жовтня за день захворіли ще майже 383 тис. жителів планети.

Жертвами Covid-19 з початку пандемії стали 1 054 537 людей, а одужав 25 127 271 паціент. Тут абсолютний рекордсмен – Індія, де побороли вірус 5 744 693 людини.

Президент США Дональд Трамп, у якого виявили антитіла до коронавірусу, заявив, що усіх американців забезпечать безкоштовними ліками від Covid-19.

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Країни-антилідери, де найбільше хворих на коронавірус:

США – 7 546 706;

Індія – 6 757 131;

Бразилія – ​​5 000 694;

Росія – 1 242 258;

Колумбія – 877 683.

Близькі до п’ятого місця також Аргентина та Іспанія. А Україна в цьому списку – 25-я. За даними Університету Джона Хопкінса, з моменту початку пандемії коронавірусу в нашій країні заразилося 245 698 осіб.

Де найбільше летальних випадків:

США – 211 725;

Бразилія – ​​148 228;

Індія – 104 555;

Мексика – 82 726;

Велика Британія – 42 605.

До речі, Україна в цьому списку знаходиться на 33-му місці з 4 707 жертвами Covid-19.

Коронавірус у світі 7 жовтня

Станом на 7 жовтня коронавірусом у світі заразилися 35 686 133 людини.

З них померли внаслідок ускладнень 1 047 838 пацієнтів.

Епіцентром вірусу залишаються США, де було 7 497 847 випадків Covid-19, з яких 210 852 – летальні.