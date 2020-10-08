Кількість інфікованих коронавірусом у світі сягнула 36 068 991. Станом на ранок 8 жовтня за день захворіли ще майже 383 тис. жителів планети.
Жертвами Covid-19 з початку пандемії стали 1 054 537 людей, а одужав 25 127 271 паціент. Тут абсолютний рекордсмен – Індія, де побороли вірус 5 744 693 людини.
Президент США Дональд Трамп, у якого виявили антитіла до коронавірусу, заявив, що усіх американців забезпечать безкоштовними ліками від Covid-19.
Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення
Країни-антилідери, де найбільше хворих на коронавірус:
- США – 7 546 706;
- Індія – 6 757 131;
- Бразилія – 5 000 694;
- Росія – 1 242 258;
- Колумбія – 877 683.
Близькі до п’ятого місця також Аргентина та Іспанія. А Україна в цьому списку – 25-я. За даними Університету Джона Хопкінса, з моменту початку пандемії коронавірусу в нашій країні заразилося 245 698 осіб.
Де найбільше летальних випадків:
- США – 211 725;
- Бразилія – 148 228;
- Індія – 104 555;
- Мексика – 82 726;
- Велика Британія – 42 605.
До речі, Україна в цьому списку знаходиться на 33-му місці з 4 707 жертвами Covid-19.
Коронавірус у світі 7 жовтня
Станом на 7 жовтня коронавірусом у світі заразилися 35 686 133 людини.
З них померли внаслідок ускладнень 1 047 838 пацієнтів.
Епіцентром вірусу залишаються США, де було 7 497 847 випадків Covid-19, з яких 210 852 – летальні.