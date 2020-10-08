Уряд Італії вирішив ввести обов’язкове носіння масок на відкритому повітрі, незважаючи на те, що тут кількість випадків Covid-19 набагато менша, ніж у багатьох інших європейських країнах.

Італійці також повинні носити маски в закритих приміщеннях – в магазинах, офісах, в громадському транспорті, барах і ресторанах. Розслабитися можна тільки у себе вдома.

Прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що необхідні жорсткі заходи, щоб уникнути повернення до економічно руйнівної ізоляції.

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– Відтепер маски і захисні засоби потрібно брати з собою, коли ми виходимо з дому, і носити їх, – зазначив він.

7 жовтня Італія також ввела обов’язкове тестування на коронавірус для всіх, хто подорожує з Великої Британії, Нідерландів, Бельгії та Чехії.

Коронавірус в Італії

За останню добу кількість нових випадків коронавірусу в Італії вперше з 24 квітня перевищили позначку у 3 тис.

За даними Міністерства охорони здоров’я, зареєстровано 3 678 хворих з Covid-19.