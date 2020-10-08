PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини
Вибори президента Білорусі закінчилися масовими акціями протесту, оскільки народ вважає результати сфальсифікованими та вимагає чесного перерахунку голосів.
За результатами ЦВК, Олександр Лукашенко начебто набрав 80,1% голосів, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,12%.
Це стало головною причиною початку масових демонстрацій і затримань мирних білорусів.
Під час протестів було затримано понад 7 тис. мітингувальників.
Світлана Тихановська створила Координаційну раду та готується перейняти обов’язки президента.
Олександр Лукашенко відмовився вести переговори з опозиційною Координаційною радою.
23 вересня Лукашенко провів таємну інавгурацію, що викликало нову хвилю протестів у Білорусі.
0 нових повідомлень
З початку
З кінця
Пряма трансляція
09:18
-
08 жовтня
Понад 800 музикантів, художників, акторів, викладачів, режисерів, літераторів та інших діячів і активістів культурної сфери підписали відкритий лист.
Вони вимагають переглянути результати президентських виборів, зупинити насильство, скасувати чорні списки і не чинити тиск на діячів культури, які не згодні з політикою білоруської влади.
09:08
-
08 жовтня
Польські ЗМІ повідомляють, що до п’ятниці, 9 жовтня, з Білорусі поїдуть 32 польських дипломати.
За інформацією видання Gazeta Wyborcza, Варшава не планує робити аналогічну відповідь щодо до білоруських дипломатів у Польщі.
09:04
-
08 жовтня
Опозиційний лідер Білорусі Світлана Тихановська прокоментувала оголошення її у розшук в РФ.
Про це вона заявила під час свого візиту до Німеччини.
– Треба, напевно, перевірити поштову скриньку. Я взагалі не знала, що я у якійсь кримінальній справі, тим паче у Росії, – зазначила Світлана Тихановська.
20:51
-
07 жовтня
Вечір 7 жовтня у містах Білорусі проходить спокійно. ЗМІ не повідомляють про акції та протести.
18:30
-
07 жовтня
У Європарламенті 25 депутатів направили листа військовому керівництву Білорусі із закликом не виконувати накази Олександра Лукашенка.
– Ви повинні захищати мирних мешканців, а не бити і залякувати їх, зокрема вагітних жінок і людей похилого віку, – заявили депутати.
17:02
-
07 жовтня
Лідера білоруської опозиції Світлану Тихановську оголосили в міждержавний розшук на території Росії.
Джерело ТАСС у правоохоронних органах пояснило, що в розшук її оголосили в Білорусі, але він також здійснюватиметься і в Росії, оскільки йдеться про міждержавний розшук.
16:58
-
07 жовтня
У Мінську жінки з квітами в руках вишикувалися в ланцюги солідарності.
/ 3 фотографии
Фото: Onliner
09:19
-
07 жовтня
Світлана Тихановська прибула на зустріч з Олафом Шольцем – віце-канцлером і міністром фінансів Німеччини.
Фото: Світлана Тихановська
09:14
-
07 жовтня
Під час зустрічі зі Світланою Тихановською канцлер Німеччини Ангела Меркель висловила підтримку білорусам, які прагнуть до свободи і демократії.
Вона захоплена відвагою білоруських жінок, а також самоорганізацією громадянського суспільства Білорусі. Канцлер висловила інтерес і до долі політичних в’язнів в Білорусі.
Вгору
Вгору
X
09:12
-
07 жовтня
Світлана Тихановська зустрілась з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
На 45-хвилинній зустрічі Тихановська говорила про протести у Білорусі та політв’язнів. Нині важливо зупинити насильство і звільнити їх.
Тихановська підкреслила, що ситуація у Білорусі – це не боротьба проти Росії або Європи, а внутрішня білоруська криза.
– Головна мета народу зараз – нові вибори. Важливо, щоб вони були проведені найближчим часом, оскільки 26 років народ жив під тиском – і терпіти його більше не має наміру, – заявила вона.