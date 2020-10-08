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Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини

Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини

Вибори президента Білорусі закінчилися масовими акціями протесту, оскільки народ вважає результати сфальсифікованими та вимагає чесного перерахунку голосів.

За результатами ЦВК, Олександр Лукашенко начебто набрав 80,1% голосів, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,12%.

Це стало головною причиною початку масових демонстрацій і затримань мирних білорусів.

Під час протестів було затримано понад 7 тис. мітингувальників.

Світлана Тихановська створила Координаційну раду та готується перейняти обов’язки президента.

Олександр Лукашенко відмовився вести переговори з опозиційною Координаційною радою.

23 вересня Лукашенко провів таємну інавгурацію, що викликало нову хвилю протестів у Білорусі.

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09:18 - 08 жовтня

Понад 800 музикантів, художників, акторів, викладачів, режисерів, літераторів та інших діячів і активістів культурної сфери підписали відкритий лист.

Вони вимагають переглянути результати президентських виборів, зупинити насильство, скасувати чорні списки і не чинити тиск на діячів культури, які не згодні з політикою білоруської влади.

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09:08 - 08 жовтня

Польські ЗМІ повідомляють, що до п’ятниці, 9 жовтня, з Білорусі поїдуть 32 польських дипломати.

За інформацією видання Gazeta Wyborcza, Варшава не планує робити аналогічну відповідь щодо до білоруських дипломатів у Польщі.

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09:04 - 08 жовтня

Опозиційний лідер Білорусі Світлана Тихановська прокоментувала оголошення її у розшук в РФ.

Про це вона заявила під час свого візиту до Німеччини.

– Треба, напевно, перевірити поштову скриньку. Я взагалі не знала, що я у якійсь кримінальній справі, тим паче у Росії, – зазначила Світлана Тихановська.

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20:51 - 07 жовтня

Вечір 7 жовтня у містах Білорусі проходить спокійно. ЗМІ не повідомляють про акції та протести.

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18:30 - 07 жовтня

У Європарламенті 25 депутатів направили листа військовому керівництву Білорусі із закликом не виконувати накази Олександра Лукашенка.

– Ви повинні захищати мирних мешканців, а не бити і залякувати їх, зокрема вагітних жінок і людей похилого віку, – заявили депутати.

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17:02 - 07 жовтня

Лідера білоруської опозиції Світлану Тихановську оголосили в міждержавний розшук на території Росії.

Джерело ТАСС у правоохоронних органах пояснило, що в розшук її оголосили в Білорусі, але він також здійснюватиметься і в Росії, оскільки йдеться про міждержавний розшук.

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16:58 - 07 жовтня

У Мінську жінки з квітами в руках вишикувалися в ланцюги солідарності.

/ 3 фотографии

Фото: Onliner

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09:19 - 07 жовтня

Світлана Тихановська прибула на зустріч з Олафом Шольцем – віце-канцлером і міністром фінансів Німеччини.

Фото: Світлана Тихановська

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09:14 - 07 жовтня

Під час зустрічі зі Світланою Тихановською канцлер Німеччини Ангела Меркель висловила підтримку білорусам, які прагнуть до свободи і демократії.

Вона захоплена відвагою білоруських жінок, а також самоорганізацією громадянського суспільства Білорусі. Канцлер висловила інтерес і до долі політичних в’язнів в Білорусі.

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09:12 - 07 жовтня

Світлана Тихановська зустрілась з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

На 45-хвилинній зустрічі Тихановська говорила про протести у Білорусі та політв’язнів. Нині важливо зупинити насильство і звільнити їх.

Тихановська підкреслила, що ситуація у Білорусі – це не боротьба проти Росії або Європи, а внутрішня білоруська криза.

– Головна мета народу зараз – нові вибори. Важливо, щоб вони були проведені найближчим часом, оскільки 26 років народ жив під тиском – і терпіти його більше не має наміру, – заявила вона.

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