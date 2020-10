Нобелівська премія з літератури 2020 року присуджена американській поетесі Луїзі Глюк за її безпомилковий поетичний голос, який своєю красою робить індивідуальне існування універсальним.

Лауреат з літератури Луїза Глюк дебютувала у 1968 році з Первістком. Незабаром була визнана одним з найвидатніших поетів сучасної американської літератури. Вона опублікувала дванадцять збірок віршів.

BREAKING NEWS:

The 2020 Nobel Prize in Literature is awarded to the American poet Louise Glück “for her unmistakable poetic voice that with austere beauty makes individual existence universal.”#NobelPrize pic.twitter.com/Wbgz5Gkv8C

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2020