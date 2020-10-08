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За безпомилковий поетичний голос: оголошено лауреата Нобелівської премії з літератури

Нобелівська премія з літератури 2020 року присуджена американській поетесі Луїзі Глюк за її безпомилковий поетичний голос, який своєю красою робить індивідуальне існування універсальним.

Лауреат з літератури Луїза Глюк дебютувала у 1968 році з Первістком. Незабаром була визнана одним з найвидатніших поетів сучасної американської літератури. Вона опублікувала дванадцять збірок віршів.

Луїза Глюк народилася у 1943 році у Нью-Йорку і живе у Кембриджі, штат Массачусетс. Вона є професором англійської мови в Єльському університеті. Також Луїза Глюк отримала декілька престижних нагород, серед них Пулітцерівська премія (1993) та Національна книжкова премія (2014).

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Луїза Глюк видала дванадцять поетичних збірок та декілька томів нарисів про поезію. Дитинство та сімейне життя, тісні стосунки з батьками, братами, сестрами – це теми, які є центральними.

Нобелівська премія з хімії

Нобелівську премію з хімії 2020 отримали Еммануель Шарпентьє та Дженніфер Дудна “за розробку методу редагування геному”.

Шарпентьє та Дудна відкрили один з найгостріших інструментів генної технології – так звані генетичні ножиці CRISPR/Cas9. З їхньою допомогою можна змінити ДНК тварин, рослин і мікроорганізмів з надзвичайно високою точністю.

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