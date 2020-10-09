Невідомий видав себе за Тихановську на онлайн-засіданні парламенту Данії

Під час онлайн-засідання комітету з питань зовнішньої політики парламенту Данії до зустрічі долучилась нібито білоруська опозиціонер Світлана Тихановська.
В ході засідання з’ясували, що участь у зустрічі бере стороння людина, повідомили на сайті парламенту Данії.
Так, спочатку у “Тихановської” були проблеми з камерою. Після 40 хвилин зустрічі учасники з’ясували, що щось не так і перервали засідання.
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У ході зустрічі обговорювалася ситуація у Білорусі. Розглядалися форми підтримки білоруського народу в боротьбі за демократію і права людини.
Через інцидент розпочато розслідування.
Тихановська пообіцяла імунітет Лукашенку
Імунітет від переслідувань пропонує надати Олександру Лукашенку білоруська опозиціонер Світлана Тихановська.
Це є варіантом для зміни влади у країні, заявила вона.
Імунітет повинен стати частиною переговорів про передачу влади.
Джерело: парламент Данії