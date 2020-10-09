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Факти / Світ

Невідомий видав себе за Тихановську на онлайн-засіданні парламенту Данії

Під час онлайн-засідання комітету з питань зовнішньої політики парламенту Данії до зустрічі долучилась нібито білоруська опозиціонер Світлана Тихановська.

В ході засідання з’ясували, що участь у зустрічі бере стороння людина, повідомили на сайті парламенту Данії.

Так, спочатку у “Тихановської” були проблеми з камерою. Після 40 хвилин зустрічі учасники з’ясували, що щось не так і перервали засідання.

Читайте: Тихановську оголосили у розшук у РФ

У ході зустрічі обговорювалася ситуація у Білорусі. Розглядалися форми підтримки білоруського народу в боротьбі за демократію і права людини.

Через інцидент розпочато розслідування.

Тихановська пообіцяла імунітет Лукашенку

Імунітет від переслідувань пропонує надати Олександру Лукашенку білоруська опозиціонер Світлана Тихановська.

Це є варіантом для зміни влади у країні, заявила вона.

Імунітет повинен стати частиною переговорів про передачу влади.

Джерело: парламент Данії

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