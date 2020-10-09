У 2020 році Нобелівська премія миру була присуджена Всесвітній продовольчій програмі за боротьбу з голодом.

Її присудили за допомогу людям, повідомили у Нобелівському комітеті.

Всесвітня продовольча програма — найбільша гуманітарна організація, яка займається боротьбою з голодом і сприяє продовольчій безпеці.

Торік програма допомогла приблизно 100 млн людей у 88 країнах, які страждали від голоду та недостачі продовольства.

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Хто претендував на Нобелівську премію миру

Серед конкурентів були – неурядові організації Репортери без кордонів та Комітет із захисту журналістів, Transparency International.

Серед персоналій – еко-актівістка Грета Тунберг, генеральний секретар ООН Антоніо Гутерреш.

Серед політиків – президент США Дональд Трамп, президент Росії Володимир Путін , канцлер Німеччини Ангела Меркель і афганський політик і активістка із захисту прав жінок Фавзі Куфі та інші.

Висунути на премію може будь-хто та будь-кого.

Нобелівська премія 2019 року

У 2019 році Нобелівську премію миру присудили прем’єр-міністрові Ефіопії Абію Ахмеду за зусилля в досягненні миру та міжнародної співпраці, а зокрема за рішучу ініціативу у врегулюванні прикордонного конфлікту з сусідньою Еритреєю.

Досі було вручено 100 Нобелівських премій миру 134 лауреатам. Серед нагороджених було 17 жінок.

Нобелівська премія з хімії

Французькі вчені Еммануель Шарпентьє та Дженніфер Дудна отримали Нобелівську премію з хімії за розробку методу редагування геному.

З допомогою методу можна змінити ДНК тварин, рослин і мікроорганізмів з надзвичайно високою точністю.