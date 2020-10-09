Станом на 9 жовтня у світі підтвердили понад 36,7 млн випадків коронавірусу, з них – понад 8 млн активних.
За час пандемії на планеті від вірусу померло понад 1 млн осіб. Одужати вдалося 27,6 млн пацієнтам.
У четвер ВООЗ зафіксувала найбільшу кількість випадків інфікування на коронавірус у світі за добу з початку пандемії – на Covid-19 захворіло 338 779 мешканців планети.
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Країни, де найбільше хворих на коронавірус
- США – 7 833 763;
- Індія – 6 903 812;
- Бразилія – 5 029 539;
- Росія – 1 260 112;
- Колумбія – 886 179.
Країни, де найбільше летальних випадків
- США – 217 738;
- Бразилія – 149 034;
- Індія – 106 521;
- Мексика – 83 096;
- Велика Британія – 42 592.
Країни-лідери за кількістю тих, хто одужав
- Індія – 5 903 207;
- США – 5 025 193;
- Бразилія – 4 414 564;
- Росія – 1 002 329;
- Колумбія – 777 658.
Україна посідає у цьому антирейтингу 25 місце.
Коронавірус у світі 8 жовтня
За статистикою коронавірусу у світі 8 жовтня, на планеті понад 36 млн підтверджених випадків хвороби.
Померло від Covid-19 з початку пандемії понад 1 млн осіб.
Одужати вдалося 25 млн пацієнтам.