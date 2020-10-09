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Факти / Світ

Понад 1 млн смертей: коронавірус у світі 9 жовтня

Станом на 9 жовтня у світі підтвердили понад 36,7 млн ​​випадків коронавірусу, з них – понад 8 млн активних.

За час пандемії на планеті від вірусу померло понад 1 млн осіб. Одужати вдалося 27,6 млн пацієнтам.

У четвер ВООЗ зафіксувала найбільшу кількість випадків інфікування на коронавірус у світі за добу з початку пандемії – на Covid-19 захворіло 338 779 мешканців планети.

Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення

Країни, де найбільше хворих на коронавірус

  • США – 7 833 763;
  • Індія – 6 903 812;
  • Бразилія – ​​5 029 539;
  • Росія – 1 260 112;
  • Колумбія – 886 179.

Країни, де найбільше летальних випадків

  • США – 217 738;
  • Бразилія – ​​149 034;
  • Індія – 106 521;
  • Мексика – 83 096;
  • Велика Британія – 42 592.

Країни-лідери за кількістю тих, хто одужав

  • Індія – 5 903 207;
  • США – 5 025 193;
  • Бразилія – ​​4 414 564;
  • Росія – 1 002 329;
  • Колумбія – 777 658.

Україна посідає у цьому антирейтингу 25 місце.

Коронавірус у світі 8 жовтня

За статистикою коронавірусу у світі 8 жовтня, на планеті понад 36 млн підтверджених випадків хвороби.

Померло від Covid-19 з початку пандемії понад 1 млн осіб.

Одужати вдалося 25 млн пацієнтам.

Фото: Dreamstime

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