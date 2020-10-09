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Факти / Світ

Румунія закрила авіасполучення з Україною через коронавірус

Уряд Румунії ухвалив рішення щодо припинення авіасполучення з країни із жовтої карантинної зони, зокрема з Україною.

Також там опинилися Ізраїль, Аргентина, Чорногорія, Ліван, США, Вірменія, Перу, Ісландія, Чилі, Грузія, Бразилія тощо.

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Проте румунський уряд визначив перелік країн, з якими авіасполучення не закриватимуть. Винятком стануть рейси із країн Європейського союзу, Великої Британії, Північної Ірландії, ОАЕ та Катару. Громадяни з країн жовтої зони повинні перебувати на двотижневій самоізоляції.

Рейси до Берліну з України

Ірландський лоукостер Ryanair збільшує кількість рейсів з Києва до Берліна – з 27 жовтня 2020 року вони виконуватимуться щодня.

Тепер буде плюс три додаткових рейси на тиждень.

Джерело: Digi24

Фото: Dreamstime

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