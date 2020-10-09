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Штаб Трампа погодився перенести другий раунд дебатів

Передвиборчий штаб президента США Дональда Трампа погодився перенести другий раунд дебатів. Спершу вони були заплановані на 12 жовтня.

Зустріч можливо пройде 22 жовтня.

– Ми згодні, що це має статися 22 жовтня і, відповідно, третій раунд дебатів повинен бути перенесений на тиждень – на 29 жовтня, – йдеться в заяві керівника виборчої кампанії Трампа Біла Степ’єна.

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Водночас штаб обвинуватив Комісію з президентських дебатів у симпатіях до демократів і в прагненні не допустити очних дебатів Байдена з Трампом.

Комісія вирішила провести другі передвиборчі дебати 15 жовтня в онлайні. Однак Трамп у четвер на це заявив, що не збирається витрачати свій час на віртуальні заходи.

Дебати

Дебати кандидатів на пост віце-президента США – республіканця Майкла Пенса і демократа Камали Харріс пройшли куди достойніше, ніж дебати Трампа і Байдена.

На початку опоненти спокійно говорили по дві хвилини, не перебиваючи один одного, але в кінці все ж почали зупиняти співрозмовника.

Джерело: Donaldjtrump.com

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