Штаб Трампа погодився перенести другий раунд дебатів

Передвиборчий штаб президента США Дональда Трампа погодився перенести другий раунд дебатів. Спершу вони були заплановані на 12 жовтня.
Зустріч можливо пройде 22 жовтня.
– Ми згодні, що це має статися 22 жовтня і, відповідно, третій раунд дебатів повинен бути перенесений на тиждень – на 29 жовтня, – йдеться в заяві керівника виборчої кампанії Трампа Біла Степ’єна.
Читайте: Трамп готовий повернутися до публічних заходів – лікар
Водночас штаб обвинуватив Комісію з президентських дебатів у симпатіях до демократів і в прагненні не допустити очних дебатів Байдена з Трампом.
Комісія вирішила провести другі передвиборчі дебати 15 жовтня в онлайні. Однак Трамп у четвер на це заявив, що не збирається витрачати свій час на віртуальні заходи.
Дебати
Дебати кандидатів на пост віце-президента США – республіканця Майкла Пенса і демократа Камали Харріс пройшли куди достойніше, ніж дебати Трампа і Байдена.
На початку опоненти спокійно говорили по дві хвилини, не перебиваючи один одного, але в кінці все ж почали зупиняти співрозмовника.
Джерело: Donaldjtrump.com