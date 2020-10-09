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Трамп готовий повернутися до публічних заходів – лікар

Президент США Дональд Трамп закінчив курс лікування від Covid-19.

Він може повернутися до громадських заходів у ці вихідні, заявив його лікар Шон Конлі.

– Президент реагував надзвичайно добре на ліки і залишався стабільним, – пояснив Конлі.

Читайте: У Трампа виявили антитіла до коронавірусу, температури немає – звіт лікаря

Трамп 9 жовтня пройде новий тест на коронавірус. На вихідних у нього заплановані чергові перевиборчі турне по країні.

10 жовтня Трамп планує відвідати штат Флорида.

Covid-19 у Трампа

Дональд Трамп захворів на коронавірус 2 жовтня. Тестування підтвердило вірус у нього і дружини Меланії.

Спочатку президент США планував продовжувати працювати, але пізніше його госпіталізували до лікарні.

7 жовтня у крові Трампа виявили антитіла до коронавірусу.

Джерело: ВВС

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