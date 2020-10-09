Президент США Дональд Трамп, у якого тиждень тому підтвердили коронавірус, заявив, що він може провести мітинг у Флориді в цю суботу. Він планує зустрітися з виборцями.

Про це глава Білого дому розповів в ефірі Fox News.

Трамп сказав, що, ймовірно, в п’ятницю він пройде тестування на Covid-19.

Також він запевнив, що відчуває себе дуже добре і може повернутися до передвиборної кампанії в суботу ввечері, можливо, з мітингом у Флориді.

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Його лікар повідомив, що Трамп завершив курс терапії і, ймовірно, зможе повернутися до публічним виступам в суботу.

Covid-19 у Трампа

Дональд Трамп захворів на коронавірус 2 жовтня. Тестування підтвердило вірус у нього і дружини Меланії.

Спочатку президент США планував продовжувати працювати, але пізніше його госпіталізували до лікарні.

7 жовтня у крові Трампа виявили антитіла до коронавірусу.