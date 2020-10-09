9 жовтня у місті Ульсан Південної Кореї спалахнув 33-поверховий будинок, постраждало 88 людей.

За попередньою інформацією, пожежа виникла на 12 поверсі, через сильний вітер та утеплювальні конструкції вогонь швидко поширився будівлею.

На місце надзвичайної події прибули пожежники, вони евакуювали сотні місцевих мешканців.

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Інформації про загиблих немає, однак 88 людей надихалися димом, через що їх госпіталізували до лікарень.

Через дві години рятувальникам вдалося взяти під контроль стихію.

Нині місцеві фахівці з’ясовують причину пожежі.

Пожежі на Луганщині

8 жовтня рятувальникам вдалося приборкати пожежі на Луганщині, які спалахнули 30 вересня.

Пожежа виникла у лісах, через суху траву та сильні вітри вона поширилася на значну територію. До ліквідації залучили авіацію.

Вогонь забрав життя 11 людей, пошкодив житлові приміщення. В уряді анонсували компенсації сім’ям, які втратили близьких та будинки.

Джерело: Yonhap News Agency