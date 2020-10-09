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Факти / Надзвичайні події

У центрі Бішкека сутички протестувальників, чутні постріли – перше відео

Між мітингувальниками в центрі Бішкека почалася бійка. Чути постріли, люди кидають каміння і пляшки.

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