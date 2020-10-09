Ситуація з коронавірусом загострюється не лише в Україні, де 8 жовтня виявили понад 5 тис. нових випадків, але й у світі.

На планеті у цей день також зафіксували антирекорд добового приросту – 338 779 нових випадків зараження Covid-19.

Ця кількість є найбільшою з початку пандемії.

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Встановлюють антирекорди з добового приросту хворих Індія, Бразилія, США.

Востаннє найбільшу кількість нових випадків коронавірусу фіксували тиждень тому – 2 жовтня.

Коронавірус у світі 9 жовтня

Станом на 9 жовтня епідситуація на планеті не поліпшується. Згідно зі статистикою коронавірусу у світі, на Землі понад 36,7 млн ​​підтверджених випадків Covid-19, з них – понад 8 млн активних.

З початку пандемії від вірусу померло понад 1 млн пацієнтів.

Побороли хворобу 27,6 мешканців планети.