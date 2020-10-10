Другий тур дебатів між кандидатами у президенти США на виборах, які відбудуться 3 листопада 2020 року, Дональдом Трампом і Джо Байденом скасований.

Зустріч мала відбутися 15 жовтня у Флориді, однак Трамп і Байден оголосили про інші плани на цей день.

– 15 жовтня дебатів не буде. Комісія зосередить свою увагу на підготовці до фінальних президентських дебатів, – заявили представники комісії з питань організації дебатів.

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Наступна зустріч між кандидатами має відбутися 22 жовтня у Нешвіллі.

Дебати між Трампом і Байденом

Перший тур дебатів між Трампом і Байденом відбувся 30 вересня. Тоді вони мали озвучити позиції щодо шести ключових тем, серед яких – боротьба з коронавірусом, безпекові та расові питання.

Однак розмова перетворилася на хаос через взаємні звинувачення та дорікання, через що громадяни країни так і не отримали відповіді на питання.

За результатами першого туру дебатів, Байден випереджав Трампа на 10%. Більшість американців готові були голосувати за представника Демократичної партії.

Джерело: The Washington Post