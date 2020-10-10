Конфлікт у Нагірному Карабаху: Вірменія і Азербайджан домовилися про перемир’я

Після багатогодинних переговорів у Москві представники Вірменії та Азербайджану домовилися про укладення перемир’я.

Про це під час брифінгу за підсумками зустрічі заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

У Нагірному Карабаху вогонь має припинитися у суботу, 10 жовтня, з 12.00.

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Країни домовилися за чотирма основними позиціями:

Припинення вогню 10 жовтня 2020 року з 12.00. Після цього розпочнеться обмін полоненими й тілами тих, хто загинув.

Нюанси режиму тиші мають бути узгоджені додатково.

Вірменія і Азербайджан розпочинають переговори, у цьому їм допомагають співголови Мінської групи ОБСЄ.

Країни дають згоду на незмінність формату переговорного процесу.

Конфлікт у Нагірному Карабаху

Конфлікт у Нагірному Карабаху спалахнув 27 вересня.

Між Азербайджаном і Вірменією розпочалися бої за цю територію.

З того часу обидві сторони регулярно повідомляли про зруйновані споруди, загиблих і постраждалих. Проте 9 жовтня країни зустрілися у столиці РФ Москві для проведення переговорів і врегулювання ситуації.