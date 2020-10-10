Станом на 10 жовтня у світі підтвердили понад 37,1 млн випадків коронавірусу.

За час пандемії хвороба забрала життя понад 1 млн осіб.

Одужати вдалося понад 27,9 млн мешканцям планети.

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Країни, де найбільше випадків коронавірусу

США – 7 894 478;

Індія – 6 979 423;

Бразилія – ​​5 057 190;

Росія – 1 272 238;

Колумбія – 894 300.

Країни, де найбільше людей померло від вірусу

США – 218 648;

Бразилія – ​​149 692;

Індія – 107 450;

Мексика – 83 507;

Велика Британія – 42 679.

Лідери за кількістю тих, хто одужав

Індія – 5 988 822;

США – 5 064 300;

Бразилія – ​​4 433 595;

Росія – 1 009 421;

Колумбія – 780 547.

Україна посідає у цьому списку 25 місце.

Коронавірус у світі 9 жовтня

За статистикою коронавірусу у світі 9 жовтня, на планеті зафіксовано понад 36,7 млн ​​випадків хвороби.

Загалом від вірусу померло понад 1 млн людей. Подолало хворобу 27,6 млн пацієнтів.

За останній тиждень у світі погіршується епідситуація, щотижня фіксують нові антирекорди добового приросту.