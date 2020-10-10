Станом на 10 жовтня у світі підтвердили понад 37,1 млн випадків коронавірусу.
За час пандемії хвороба забрала життя понад 1 млн осіб.
Одужати вдалося понад 27,9 млн мешканцям планети.
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Країни, де найбільше випадків коронавірусу
- США – 7 894 478;
- Індія – 6 979 423;
- Бразилія – 5 057 190;
- Росія – 1 272 238;
- Колумбія – 894 300.
Країни, де найбільше людей померло від вірусу
- США – 218 648;
- Бразилія – 149 692;
- Індія – 107 450;
- Мексика – 83 507;
- Велика Британія – 42 679.
Лідери за кількістю тих, хто одужав
- Індія – 5 988 822;
- США – 5 064 300;
- Бразилія – 4 433 595;
- Росія – 1 009 421;
- Колумбія – 780 547.
Україна посідає у цьому списку 25 місце.
Коронавірус у світі 9 жовтня
За статистикою коронавірусу у світі 9 жовтня, на планеті зафіксовано понад 36,7 млн випадків хвороби.
Загалом від вірусу померло понад 1 млн людей. Подолало хворобу 27,6 млн пацієнтів.
За останній тиждень у світі погіршується епідситуація, щотижня фіксують нові антирекорди добового приросту.