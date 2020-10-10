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Факти / Світ

Понад 37 млн випадків Covid-19: коронавірус у світі 10 жовтня

Станом на 10 жовтня у світі підтвердили понад 37,1 млн випадків коронавірусу.

За час пандемії хвороба забрала життя понад 1 млн осіб.

Одужати вдалося понад 27,9 млн мешканцям планети.

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Країни, де найбільше випадків коронавірусу

  • США – 7 894 478;
  • Індія – 6 979 423;
  • Бразилія – ​​5 057 190;
  • Росія – 1 272 238;
  • Колумбія – 894 300.

Країни, де найбільше людей померло від вірусу

  • США – 218 648;
  • Бразилія – ​​149 692;
  • Індія – 107 450;
  • Мексика – 83 507;
  • Велика Британія – 42 679.

Лідери за кількістю тих, хто одужав

  • Індія – 5 988 822;
  • США – 5 064 300;
  • Бразилія – ​​4 433 595;
  • Росія – 1 009 421;
  • Колумбія – 780 547.

Україна посідає у цьому списку 25 місце.

Коронавірус у світі 9 жовтня

За статистикою коронавірусу у світі 9 жовтня, на планеті зафіксовано понад 36,7 млн ​​випадків хвороби.

Загалом від вірусу померло понад 1 млн людей. Подолало хворобу 27,6 млн пацієнтів.

За останній тиждень у світі погіршується епідситуація, щотижня фіксують нові антирекорди добового приросту.

Фото: Dreamstime

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