Президент США Дональд Трамп заявив, що може стати донором плазми крові для інших пацієнтів після того, як перехворів на коронавірус.
– Поки ніхто не питав, але я готовий стати донором плазми крові для хворих на Covid-19. Якщо лікарі захочуть, щоб я це зробив, я це зроблю, – сказав Трамп, відповідаючи на запитання журналіста.
Також глава Білого дому додав, що під час лікування у військовому медичному центрі ім. Уолтера Ріда його турбувала втоми, а також відсутність звичного рівня енергії.
Президент зазначив, що перебував на лікуванні три з половиною дні.
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Трамп сказав, що він хотів покинути госпіталь першого дня, проте лікарі хотіли залишити його на лікуванні для більш тривалого спостереження.
Covid-19 у Трампа
Дональд Трамп захворів на коронавірус 2 жовтня. Тестування підтвердило вірус у нього і дружини Меланії.
Спочатку президент США планував продовжувати працювати, але пізніше його госпіталізували до лікарні.
7 жовтня у крові Трампа виявили антитіла до коронавірусу.
Його лікар повідомив, що Трамп завершив курс терапії і, ймовірно, зможе повернутися до публічним виступам в суботу.
Джерело: Fox News