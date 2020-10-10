Президент США Дональд Трамп заявив, що може стати донором плазми крові для інших пацієнтів після того, як перехворів на коронавірус.

– Поки ніхто не питав, але я готовий стати донором плазми крові для хворих на Covid-19. Якщо лікарі захочуть, щоб я це зробив, я це зроблю, – сказав Трамп, відповідаючи на запитання журналіста.

Також глава Білого дому додав, що під час лікування у військовому медичному центрі ім. Уолтера Ріда його турбувала втоми, а також відсутність звичного рівня енергії.

Президент зазначив, що перебував на лікуванні три з половиною дні.

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Трамп сказав, що він хотів покинути госпіталь першого дня, проте лікарі хотіли залишити його на лікуванні для більш тривалого спостереження.

Covid-19 у Трампа

Дональд Трамп захворів на коронавірус 2 жовтня. Тестування підтвердило вірус у нього і дружини Меланії.

Спочатку президент США планував продовжувати працювати, але пізніше його госпіталізували до лікарні.

7 жовтня у крові Трампа виявили антитіла до коронавірусу.

Його лікар повідомив, що Трамп завершив курс терапії і, ймовірно, зможе повернутися до публічним виступам в суботу.

Джерело: Fox News