З побажаннями міцного здоров’я: в КНДР представили надважку балістичну ракету

У Північній Кореї 10 жовтня пройшов один із наймасштабніших військових парадів, присвячений 75-річчю Трудової партії країни.

Військові КНДР представили нову надважку міжконтинентальну балістичну ракету, а також балістичну ракету для підводних човнів.

На багатотисячному параді не було жодної людини у захисній масці: за словами лідера КНДР, у країні немає жодного випадку коронавірусу.

Неочікувано Кім Чен Ин звернувся до найближчого сусіда – Південної Кореї. Він назвав громадян “нашими улюбленими південнокорейськими товаришами”.

– Я бажаю міцного здоров’я всім людям на планеті, які зараз борються з цим найлютішим вірусом, – додав Кім Чен Ин.

Багатьох експертів також здивувало те, що у своїй довгій промові лідер КНДР жодного разу не згадав США: натомість він показав ракети, що здатні туди долетіти.

За попередніми оцінками, “новинка” є однією з найбільших мобільних балістичних ракет у світі.

У Білому домі вже відреагували на військовий парад у Північній Кореї.

Представники адміністрації США заявили, що демонстрація нової ракети спонукає до невтішних висновків.

Це означає, що переговори про повну денуклеаризацію (ядерне роззброєння) КНДР необхідно продовжувати.

Востаннє на північнокорейських військових парадах балістичні ракети представляли ще у 2018 році.

Тоді ж відбувся перший в історії саміт між США та КНДР щодо ядерного роззброєння Пхеньяну.

Однак вже у лютому 2019 року перемовини було перервано, і північнокорейські випробування ракет продовжилися.