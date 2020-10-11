Протести в Білорусі: у центр Мінська стягнули військову техніку, є перші затримання

У Мінську та інших містах Білорусі люди вийшли на Марш гордості. У зв’язку з цим у центр міста почали стягувати колони військової техніки, а в одному з районів були помічені бронемашини з кулеметами.

Очевидці повідомляють, що помітили щонайменше шість БТР зі щитами системи Рубіж, які рухалися в напрямку площі Державного прапора, поруч з якою розташована міська резиденція президента Білорусі Олександра Лукашенка – Палац незалежності.

Поряд з БТР в колоні було кілька військових вантажівок і вантажівки з колючим дротом.

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Біля кінотеатру Москва почалися перші одиночні затримання. До чоловіка, який їхав на велосипеді, підбігли омонівці, зіштовхнули його і забрали. Затримали також низку журналістів, яких повезли до Жовтневого РВВС для перевірки документів.











Марш гордості в Білорусі: у центр Мінська стягнули військову техніку, є перші затримання / 3 фотографии

Також ЗМІ повідомляють про вже традиційне відключення інтернету.

Протести в Білорусі почалися 9 серпня після виборів президента і тривають вже 64 день. За результатами ЦВК, Олександр Лукашенко начебто набрав 80,1% голосів, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,12%.

Білоруси вважають результати сфальсифікованими та вимагають чесного перерахунку голосів.

Водночас Олександр Лукашенко відмовився вести переговори з опозиційною Координаційною радою і 23 вересня провів таємну інавгурацію, що викликало нову хвилю протестів.

Фото: Радио Свобода, TUT.BY