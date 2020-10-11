Протести в Білорусі: людей розганяють водометами і світлошумовими гранатами

У Мінську силовики продовжують розганяти учасників Маршу гордості. Зокрема, на перетині вулиці Немиги і проспекту Переможців вони застосовують водомет.

Він не може під’їхати близько, тому рідину помаранчевого кольору спрямовують у повітря.

А от на перетині вулиці Немиги і Романівської слободи водомет працює по людях. Для розгону протестувальників також застосовують світлошумові гранати.

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На проспекті Машерова стоять автомобілі з огорожею Рубіж, водомет, силовики зі щитами. ЗМІ повідомляють про постраждалих під час розгону.

За інформацією журналістів, на вулиці Кальварійській зібралася колона у 30 тис. людей.

У неділю, 11 жовтня, вже традиційно продовжуються протести в Білорусі. Люди висловлюють своє невдоволення результатами президентських виборів і насильством з боку силовиків.

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