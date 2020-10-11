Лікар Дональда Трампа Шон Конлі оголосив, що президент США, який перехворів на коронавірус, вже не є небезпечним як його носій.
Його заяву поширила прес-служба Білого дому.
За його словами, ранкова ПЛР проба на Covid-19 показала, що за визнаними нині стандартами він більше не є джерелом передачі інфекції.
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Дональд Трамп, який захворів на Covid-19 на початку жовтня, заявив в суботу, що може стати донором плазми крові для інших пацієнтів.
Він також зізнався, що під час лікування у військовому медичному центрі його турбувала втома, а також відсутність звичного рівня енергії.