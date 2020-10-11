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Факти / Світ

У Мінську виникла бійка між протестувальниками і ОМОНом – силовики застосували газ

У центрі Мінська виникла велика бійка між протестувальниками, які вийшли на Марш гордості, і ОМОНом. Відомо, що багато людей жорстко затримали.

Очевидці повідомляють про вибух біля стели однієї світлошумової гранати. Кілька співробітників міліції застосовували проти учасників акції протесту газ із балончиків.

ЗМІ повідомляють, що невідомі в балаклавах, спортивних костюмах (з кийками) і ОМОН б’ють демонстрантів.

протести в білорусі

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Водночас в МВС повідомляють, що міліція не застосовувала газ проти протестувальників.

У неділю, 11 жовтня, білоруси традиційно вийшли на Марш гордості. У зв’язку з цим у центр міста почали стягувати колони військової техніки, а в одному з районів були помічені бронемашини з кулеметами.

Очевидці повідомляють, що помітили щонайменше шість БТР, кілька військових вантажівок і вантажівки з колючим дротом.

Фото: TUT.BY

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