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Факти / Світ

В Індії одужали майже 6 млн людей: коронавірус 11 жовтня

Станом на ранок 11 жовтня за добу кількість інфікованих коронавірусом у світі сягнула 37 102 281 випадку.

Жертвами Covid-19 з початку пандемії стали 1 071 308 осіб, а одужали 25 764 172 пацієнти.

Країни, де найбільше хворих на коронавірус:

  • США – 7 717 633;
  • Індія – 6 979 423;
  • Бразилія – ​​5 055 888;
  • Росія – 1 278 245;
  • Колумбія – 902 747.

Україна поки тримається на 25-му місці у світі. За данними центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США), у нас 263 105 хворих на Covid-19.

Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення

Антилідери за кількістю смертей:

  • США – 214 367;
  • Бразилія – ​​149 639;
  • Індія – 107 416;
  • Мексика – 83 642;
  • Велика Британія – 42 850.

Де найбільше тих, хто одужав:

  • Індія – 5 988 822;
  • Бразилія – ​​4 502 854;
  • США – 3 062 983;
  • Росія – 1 011 911;
  • Колумбія – 783 131.

Коронавірус у світі 10 жовтня

За даними на 10 жовтня, на коронавірус у світі захворіли 36 796 047 жителів планети.

З них 1 067 060 – померли в результаті ускладнень, а одужали 25 577 703 пацієнти.

Сусідня Польща через зростання захворюваності вводить так звані години для людей похилого віку.

Тобто з 15 жовтня вони мають виходити за покупками з 10.00 до 12.00, щоб мінімізувати інфікування.

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