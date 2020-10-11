Станом на ранок 11 жовтня за добу кількість інфікованих коронавірусом у світі сягнула 37 102 281 випадку.
Жертвами Covid-19 з початку пандемії стали 1 071 308 осіб, а одужали 25 764 172 пацієнти.
Країни, де найбільше хворих на коронавірус:
- США – 7 717 633;
- Індія – 6 979 423;
- Бразилія – 5 055 888;
- Росія – 1 278 245;
- Колумбія – 902 747.
Україна поки тримається на 25-му місці у світі. За данними центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США), у нас 263 105 хворих на Covid-19.
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Антилідери за кількістю смертей:
- США – 214 367;
- Бразилія – 149 639;
- Індія – 107 416;
- Мексика – 83 642;
- Велика Британія – 42 850.
Де найбільше тих, хто одужав:
- Індія – 5 988 822;
- Бразилія – 4 502 854;
- США – 3 062 983;
- Росія – 1 011 911;
- Колумбія – 783 131.
Коронавірус у світі 10 жовтня
За даними на 10 жовтня, на коронавірус у світі захворіли 36 796 047 жителів планети.
З них 1 067 060 – померли в результаті ускладнень, а одужали 25 577 703 пацієнти.
Сусідня Польща через зростання захворюваності вводить так звані години для людей похилого віку.
Тобто з 15 жовтня вони мають виходити за покупками з 10.00 до 12.00, щоб мінімізувати інфікування.