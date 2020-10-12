Азербайджан веде інтенсивний артилерійський обстріл на південному напрямку у зоні Нагірного Карабаху.

Про це повідомила прес-секретар Міністерства оборони Вірменії Шашун Степанян.

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– Вночі ситуація у зоні конфлікту була стабільно напруженою. Зараз противник веде інтенсивний артилерійський обстріл на південному напрямку, – написала Степанян.

Міноборони Азербайджану натомість повідомляє, що Вірменія вранці, 12 жовтня, обстріляла Агдамський район.

Обидві країни за підсумками багатогодинних переговорів у Москві у ніч на 10 жовтня домовилися про припинення вогню. Того ж дня військові відомства Вірменії та Азербайджану почали обмінюватися звинуваченнями щодо недотримання домовленостей, нанесення ударів у Нагірному Карабаху.

Конфлікт у Нагірному Карабаху

Канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала припинити бойові дії у Нагірному Карабаху представників Вірменії і Азербайджану.

За її словами, сторони повинні продовжити вести переговори у рамках Мінської групи.