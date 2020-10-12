У Міністерстві закордонних справ Канади закликали РФ знайти та покарати людей, причетних до отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Представники країни засуджують використання хімічної зброї проти політика.

– Використання хімічної зброї – неприйнятне у будь-яких умовах. Ми закликаємо Росію притягнути винних до відповідальності, – відзначили у відомстві.

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Водночас у МЗС заявили про підтримку Організації із заборони хімічної зброї, яка допомагає розслідувати отруєння Навального.

Отруєння Навального

Російського опозиціонера Олексія Навального отруїли 20 серпня, йому стало зле на борту літака під час перельоту з Томська до Москви.

Його госпіталізували до російської лікарні, а потім до німецької, де він довгий час перебував у комі.

Розслідування отруєння Навального показало, що проти політика використали речовину Новачок. У цьому підозрюють владу РФ.

На такі незаконні дії країни відреагували критикою, а Німеччина та Франція уже погодили санкції проти людей, який вважають причетними до них.

Джерело: Pol. étrangère CAN